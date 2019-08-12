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  4. Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская развелась с мужем?

Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская развелась с мужем?

, 9:55 383

Юмористка не любит делиться подробностями личной жизни, об изменениях фанаты узнают постфактум.

Фото : Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская была замужем за уроженцем Иордании Раедом Бани более пяти лет. Но в начале 2019 года артистка обратилась в Мещанский районный суд и подала заявление на развод, пишут Дни.ру.

Однако Надежда Ангарская получила статус свободной женщины только в апреле, так как разбирательства были долгими, заседания несколько раз откладывались и переносились.

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«Да, ребята и вправду расстались. И зрело это достаточно давно. Формулировка, которую Надя озвучивает, конечно, стандартная — не сошлись характерами», — рассказали StarHit инсайдеры.

Сама Ангарская комментировать развод отказалась, по ее словам, это тяжелая для нее тема, которую она не хочет обсуждать. Звезда «Comedy Woman» не любит афишировать личную жизнь.

Свадьба Надежды Ангарской состоялась 6 ноября 2013 года в Москве. На бракосочетании присутствовали почти все звезды юмористического шоу. А осенью 2015 года артистка родила мальчика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Comedy Woman Ангарская в кожаном платье сразила юзеров.

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