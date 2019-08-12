В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки

Начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков пояснил, что новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу 1 января 2020 года, уточняют уже действующие нормы, а не вводят запреты, пишут «Известия».

9 августа сообщалось, что согласно закону «О любительском рыболовстве», запретят использование сетей, взрывчатки, введут суточные нормы вылова рыбы и ограничат подводную охоту.

Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Виталий Молоков заявил, что все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других.

Начальник Росрыболовства пояснил, что закон разрешает использовать сети в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Там такой метод рыбалки — это основной источник пропитания для данных регионов. Но Молоков уточнил, что сети должны маркироваться. Электроудочки будут запрещены, потому что они убивают практически все живое до дна водоема.

Также член Объединенного совета Федерации подводного рыболовства России Виталий Виноградов рассказал, что с 2020 года подводным охотникам запрещается плавать в местах массового организованного отдыха граждан.

Как заявляют эксперты, закон урегулирует право граждан на свободную и бесплатную рыбалку. Плата будет взиматься лишь в тех водоемах, где рыба выращивается специально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сельдяной король, впервые замеченный в России, может предвещать цунами.