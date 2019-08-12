Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе в «Российской газетой» рассказала о приближении ночных заморозков до минус двух градусов. По ее словам, приближение осени в ближайшие дни ощутят на себе жители северных районов Архангельской области и востока Карелии. Специалист отметила, что в дневные часы воздух в этих регионах может прогреться до +15-17 градусов.

Подобные погодные параметры держались в столице России практически на протяжении всего июля. На текущей неделе тепло вернется в Москву — в понедельник, 12 августа, днем ожидается +22 градуса. Начиная с 13 августа и вплоть до 18 числа, воздух в столичном регионе будет прогреваться в пределах +19-26 градусов. Ночи не будут относительно холодными — на протяжении недели синоптики обещают +15-17 градусов.

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