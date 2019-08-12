Ани Лорак впервые прокомментировала роман с 26-летним Егором Глебом

Украинская певица Каролина Куек, известная как Ани Лорак, в начале 2019 года развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым они прожили вместе 10 лет. В браке у них появилась дочь София. Через некоторое время после болезненного разрыва 40-летняя артистка стала встречаться с 26-летним продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

Однако звезда до последнего не комментировала отношения с новым возлюбленным, изредка публикуя в соцсети совместные фотографии. Недавно в одном из интервью Ани Лорак решилась на откровение, сообщает Teleprogramma.pro.

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«Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», —призналась знаменитость.

Судя по всему, разница в возрасте не мешает влюбленным строить счастливые отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники обвинили Ани Лорак в неестественности. Фанаты считают, что певица лишилась индивидуальности и «слилась с массой гламурных девиц».