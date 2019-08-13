Футбольный тренер Леонид Слуцкий показал фотографию своего двойника в погонах

Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий поделился с подписчиками в Instagram фотографией своего двойника. Снимок, судя по всему, ему прислал один из фолловеров.

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На снимке запечатлен полицейский в вагоне поезда, который проверяет документы у пассажиров. Сотрудник МВД действительно очень похож на Слуцкого.

«Не только у Васи и Леши есть брат близнец, да еще и при погонах 😂», — подписал публикацию Леонид Слуцкий, имея в виду братьев Березуцких.

Instagram @leonid.slutsky

Пользователи оценили шутку тренера и отметили, что девушка на снимке смахивает на российскую теннисистку Марию Шарапову.

«Шарапова тоже в этом вагоне ехала?» — вопрошает один из них.

Слуцкий завел страницу в Instagram всего несколько дней назад, за это время на него подписались более 55 тысяч пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех голах Павла Мамаева, которые он забил во время футбольного матча в белгородской колонии.