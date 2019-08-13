  1. Пятый канал
  4. Футбольный тренер Леонид Слуцкий показал фотографию своего двойника в погонах

Футбольный тренер Леонид Слуцкий показал фотографию своего двойника в погонах

, 3:29 Фото

Российский спортивный специалист завел страницу в Instagram совсем недавно, но уже развлекает подписчиков.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Михаил Метцель, Instagram @leonid.slutsky

Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий поделился с подписчиками в Instagram фотографией своего двойника. Снимок, судя по всему, ему прислал один из фолловеров.

Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

На снимке запечатлен полицейский в вагоне поезда, который проверяет документы у пассажиров. Сотрудник МВД действительно очень похож на Слуцкого.

«Не только у Васи и Леши есть брат близнец, да еще и при погонах😂», — подписал публикацию Леонид Слуцкий, имея в виду братьев Березуцких.

Instagram @leonid.slutsky

Пользователи оценили шутку тренера и отметили, что девушка на снимке смахивает на российскую теннисистку Марию Шарапову.

«Шарапова тоже в этом вагоне ехала?» — вопрошает один из них.

Слуцкий завел страницу в Instagram всего несколько дней назад, за это время на него подписались более 55 тысяч пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех голах Павла Мамаева, которые он забил во время футбольного матча в белгородской колонии.

Читайте также

+16° Днём +21°
Ночью +14°
65.43
0.18 73.12
0.10
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

3:57
Дмитрий Шепелев рассказал о жестокости их с Жанной Фриске сына
3:29
Футбольный тренер Леонид Слуцкий показал фотографию своего двойника в погонах
3:00
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!
2:43
Фото: Пять человек погибли в ДТП на трассе «Лена» в Якутии
2:28
Младший сын Елизаветы II обвинен в сексуальных домогательствах
1:57
В России пока не видят условий для восстановления авиасообщения с Грузией

Сейчас читают

Житель Гонконга снял на видео Лох-Несское чудовище
Какой праздник отмечают 13 августа и что нельзя делать в этот день
Где тот Гарри? В Лондоне заявили о дурном влиянии Меган Маркл на принца Гарри

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги