Где тот Гарри? В Лондоне заявили о дурном влиянии Меган Маркл на принца Гарри

Член британского парламента Найджел Фарадж обвинил Меган Маркл в дурном влиянии на принца Гарри, пишет Teleprogramma.pro.
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Политик отметил, что после свадьбы один из самых популярных членов королевской семьи изменился в худшую сторону. Фарадж публично заявил о своем разочаровании в герцоге Сассекском и считает, что в этом виновата именно его супруга.
В начале августа британцы были очень удивлены поступком королевской четы. Принц Гарри и Меган Маркл отписались от всех в Instagram.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем Меган Маркл превосходит Кейт Миддлтон.