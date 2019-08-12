Где тот Гарри? В Лондоне заявили о дурном влиянии Меган Маркл на принца Гарри

Член британского парламента Найджел Фарадж обвинил Меган Маркл в дурном влиянии на принца Гарри, пишет Teleprogramma.pro.

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Политик отметил, что после свадьбы один из самых популярных членов королевской семьи изменился в худшую сторону. Фарадж публично заявил о своем разочаровании в герцоге Сассекском и считает, что в этом виновата именно его супруга.

«Кошмар! Где тот Гарри, молодой сорви-голова, настоящий мужчина, который не боялся устраивать безумные вечеринки, пить до утра и устраивать беспредел? Где, в конце концов, тот бравый вояка, который сражался в Афганистане и был самым популярным молодым членом королевской семьи за 100 лет», — заявил парламентарий.

В начале августа британцы были очень удивлены поступком королевской четы. Принц Гарри и Меган Маркл отписались от всех в Instagram.

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