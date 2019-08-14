Видео: Ксения Собчак показала маленького Платона на пикнике с подружкой

Телеведущая Ксения Собчак продолжает наслаждаться отдыхом с двухлетним сыном Платоном в Италии. Светская львица не так часто, как хотелось бы поклонникам, показывает ребенка в своем Instagram-аккаунте. Однако иногда малыш все же появляется в сторис журналистки на радость фанатам.

13 августа светская львица опубликовала трогательное видео с малышом. На песчаном пляже за маленьким столиком трапезничает Платоша. Напротив него сидит кудрявая девчушка с двумя хвостиками.

Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

«А у вас пикник, я правильно понимаю?» — спрашивает детишек Собчак.

На что девочка что-то говорит себе под нос, а Платон нанизывает пельмень на вилку и запускает себе в рот. Поклонники, к сожалению, не смогли оценить видео с детьми. Однако, наверняка, они были бы тронуты роликом с малышами.

5-tv.ru сообщал, что сына Собчак попарили в итальянской бане. Телеведущая опубликовала в своем Instagram видео из парилки.