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«Наконец-то!» Семейство Даны Борисовой примирилось в круизе

, 10:15 Фото 89

Телеведущая вместе с матерью и дочкой провели несколько дней на теплоходе «Князь Владимир» в путешествии по Черному морю, выясняя отношения.

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Фото, видео : Instagram @danaborisova_official

В семье 43-летней Даны Борисовой перессорились между собой все женщины. Телеведущая около года назад перестала общаться с матерью — Екатериной Ивановной — из-за ее публичных заявлений о пагубных пристрастиях дочери. 11-летняя дочь знаменитости — Полина — грубила матери и называла ее «неадекватной», а бабушку не воспринимала, потому что считала — она пытается нажиться на скандалах с Даной.

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И вот спустя несколько месяцев затяжной ссоры три женщины собрались на одном теплоходе «Князь Владимир» в Черном море, чтобы, наконец, расставить все точки над «i».

«Ура! К нам на два дня присоединилась мамуля — Екатерина Ивановна. Мы не виделись с декабря и, наконец-то, встретились. Внучка тоже невероятно соскучилась. Честно, не могли наговориться», — поделилась Дана Борисова.

Instagram @danaborisova_official

Очевидно семейство примирилось. Однако телеведущей не терпелось выяснить, как видит ситуацию ее почти пятисот тысячная армия фанатов.

«А какое ваше мнение, мама какую роль сыграла в моей истории?», — спросила поклонников звезда.

Подписчики поспешили отреагировать на пост любимицы. Некоторые фолловеры попытались донести до Даны Борисовой важную мысль: мама — это самый близкий и родной человек, которого нужно ценить.

«Мама сыграла роль толчка. Если бы Дана сама по себе не была сильной личностью, то и мама бы не помогла»;

«Цените свою мамочку, она пошла до конца в борьбе за вас. Дарите ей свою любовь и заботу!»

«Мама, есть мама. И она с тобой до конца, чтобы с тобой не происходило. Она билась за тебя, как могла. Она всегда рядом, даже на расстоянии», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что после свидания поклонник подарил Дане Борисовой новый iPhone.

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