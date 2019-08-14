«Наконец-то!» Семейство Даны Борисовой примирилось в круизе

В семье 43-летней Даны Борисовой перессорились между собой все женщины. Телеведущая около года назад перестала общаться с матерью — Екатериной Ивановной — из-за ее публичных заявлений о пагубных пристрастиях дочери. 11-летняя дочь знаменитости — Полина — грубила матери и называла ее «неадекватной», а бабушку не воспринимала, потому что считала — она пытается нажиться на скандалах с Даной.
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И вот спустя несколько месяцев затяжной ссоры три женщины собрались на одном теплоходе «Князь Владимир» в Черном море, чтобы, наконец, расставить все точки над «i».
Очевидно семейство примирилось. Однако телеведущей не терпелось выяснить, как видит ситуацию ее почти пятисот тысячная армия фанатов.
«А какое ваше мнение, мама какую роль сыграла в моей истории?», — спросила поклонников звезда.
Подписчики поспешили отреагировать на пост любимицы. Некоторые фолловеры попытались донести до Даны Борисовой важную мысль: мама — это самый близкий и родной человек, которого нужно ценить.
«Мама сыграла роль толчка. Если бы Дана сама по себе не была сильной личностью, то и мама бы не помогла»;
«Цените свою мамочку, она пошла до конца в борьбе за вас. Дарите ей свою любовь и заботу!»
«Мама, есть мама. И она с тобой до конца, чтобы с тобой не происходило. Она билась за тебя, как могла. Она всегда рядом, даже на расстоянии», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что после свидания поклонник подарил Дане Борисовой новый iPhone.