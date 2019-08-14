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На Украину приехал главный свидетель в деле Порошенко

, 16:51 Эфирная новость 141

Заместитель личного адвоката Дональда Трампа готов под присягой рассказать о «Порошенко и его банде».

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Фото, видео : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

На Украину прилетел главный свидетель в деле против Петра Порошенко. Сэм Кислин — американский бизнесмен и заместитель личного адвоката Дональда Трампа несколько месяцев назад рассказал о том, как тогда еще действующий президент Незалежной наживался на поставках угля. После этих разоблачений Кислину запретили въезд на территорию Украины.

«Порошенко и его банда зарабатывает по 100 долларов с каждой тонны. Порошенко залез в личный кошелек каждого украинца. Вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов», — заявил бизнесмен.

И вот теперь миллиардер готов дать показания под присягой и предоставить необходимые документы. И после этого статус Порошенко может измениться — сейчас он проходит по уголовным делам лишь как свидетель.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, бывший президент Украины отвергал все обвинения и даже заявлял, что готов отвечать на вопросы следователей на детекторе лжи. И вот теперь суд разрешил использовать полиграф во время допросов.

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