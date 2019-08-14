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  4. Юрист утверждает, что подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом подделали

Юрист утверждает, что подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом подделали

, 17:10 49

Результаты независимой экспертизы показали — в паспорте певица расписывалась совсем иначе.

Фото : Igor Rodin / www.globallookpress.com

Семейный адвокат Фриске — Юрий Нечаев — утверждает, что договор с Русфондом, который собирал средства на лечение певицы, можно считать недействительным. По мнению юриста, подпись, поставленная Жанной Фриске на соглашении с крупнейшим благотворительным фондом в России — поддельная.

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Юрий Нечаев заявил, что подпись на договоре с Русфондом не принадлежит руке экс-солистки «Блестящих», так как в ее паспорте она выглядит совсем иначе. Об этом свидетельствуют резльтаты независимой экспертизы. Однако доводы адвоката семьи Фриске в суде слушать не стали. Уголовное дело по факту подделки росписи так и не заведено.

По решению суда родители Жанны Фриске и ее супруг Дмитрий Шепелев вынуждены были выплатить Русфонду более 21 миллиона рублей. Об этом сообщают Дни.ру. В результате отец и мать знаменитости продали часть, унаследованной после смерти дочери, элитной недвижимости. Другая часть дома по прежнему принадлежит Дмитрию Шепелеву.

Однако адвокат Юрий Нечаев утверждает — у Дмитрия Шепелева, воспитывающего маленького сына от Жанны Фриске, судебные приставы арестовали имущество, так как денег для выплаты долга у телеведущего было недостаточно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что экстрасенс рассказала о причинах ссоры Дмитрия Шепелева и родителей Жанны Фриске.

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