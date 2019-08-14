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«Помню по минутам»: Барановская рассказала, как рожала сына от Аршавина

, 16:57 Фото 114

Одному из сыновей телеведущей и футболиста в среду, 14 августа, исполнилось семь лет.

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Фото, видео : Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская сопроводила пост в Instagram, посвященный дню рождению одному из своих общих сыновей с футболистом Андреем Аршавиным — Арсению, рассказом о родах. Семь лет назад Барановская родила мальчика в Лондоне.

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«Я помню тот день по минутам. Секунды, минуты, часы, дни, месяца и вот уже семь лет счастья, что ты у меня есть, что ты у всех у нас есть. Честный, открытый, сильный, но при этом невероятно ранимый, трогательный и заботливый», — написала Юлия Барановская, прикрепив общие фотографии с сыном.

Instagram @baranovskaya_tv

Подписчики телеведущей, в свою очередь, присоединились к поздравлениям Арсения. Большинство из них пожелали мальчику здоровья, а также успехов в самоопределении.

Барановская и Аршавин прожили в гражданском браке в течение девяти лет, за это время у них родились трое детей. В 2013 году пара решила расстаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о секретах стройности от телеведущей.

 

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