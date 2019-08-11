«Женщина цветет от любви!»: Барановская раскрыла секреты идеальной формы

Юлия Барановская поделилась с подписчиками в Instagram подробностями личной жизни. Телеведущая раскрыла секрет своей потрясающей фигуры, прокомментировала слухи о пластических операциях и поведала об отношениях с бывшим возлюбленным Андреем Аршавиным.
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Звезда утверждает, что никогда в жизни не прибегала к помощи хирургов, чтобы изменить что-либо в своей внешности.
Барановская уверяет поклонниц, что никакие операции не сделают женщину красавицей. Для того, чтобы превратиться в королеву — достаточно быть любимой.
34-летняя Юлия Барановская также решила ответить на часто задаваемый фанатами вопрос — как ей удается оставаться такой хрупкой и стройной после рождения троих детей. Оказалось, никаких жестких диет и ограничений телеведущая не придерживается и лишь изредка устраивает разгрузочные дни.
Юлия Барановская рассказала фолловерам о самом главном — о громком расставании с футболистом Андреем Аршавиным. Звездная пара распалась в 2013 году. За годы совместной жизни у телеведущей и спортсмена родились трое детей: 13-летний Артем, 11-летняя Яна и семилетний малыш Арсений. Все ребята остались жить с мамой. Барановская утверждает — она оставила бывшего гражданского мужа в прошлом. Об этом сообщает Starhit.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что поклонники оценили фото Юлии Барановской в «металлическом» платье.