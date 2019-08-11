«Женщина цветет от любви!»: Барановская раскрыла секреты идеальной формы

Юлия Барановская поделилась с подписчиками в Instagram подробностями личной жизни. Телеведущая раскрыла секрет своей потрясающей фигуры, прокомментировала слухи о пластических операциях и поведала об отношениях с бывшим возлюбленным Андреем Аршавиным.

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Звезда утверждает, что никогда в жизни не прибегала к помощи хирургов, чтобы изменить что-либо в своей внешности.

«Я никогда не делала никаких пластических операций. Несколько раз была на консультации по коррекции груди у разных врачей, но так ничего и не сделала », — рассказала знаменитость.

Барановская уверяет поклонниц, что никакие операции не сделают женщину красавицей. Для того, чтобы превратиться в королеву — достаточно быть любимой.

«Немного лирики и правды жизни ― женщина от пластики не расцветает, она цветет от любви », — уверена звезда.

34-летняя Юлия Барановская также решила ответить на часто задаваемый фанатами вопрос — как ей удается оставаться такой хрупкой и стройной после рождения троих детей. Оказалось, никаких жестких диет и ограничений телеведущая не придерживается и лишь изредка устраивает разгрузочные дни.

«Могу ограничить себя в еде, если вижу, что платье уже не сходится» , — отметила экс-возлюбленная Аршавина.

Юлия Барановская рассказала фолловерам о самом главном — о громком расставании с футболистом Андреем Аршавиным. Звездная пара распалась в 2013 году. За годы совместной жизни у телеведущей и спортсмена родились трое детей: 13-летний Артем, 11-летняя Яна и семилетний малыш Арсений. Все ребята остались жить с мамой. Барановская утверждает — она оставила бывшего гражданского мужа в прошлом. Об этом сообщает Starhit.

«Меня с Андреем связывают трое детей и совместные воспоминания, которые остались в прошлом. Я не сижу и не жду его, не думаю, что могла бы быть с ним. Я шагаю вперед» , — поделилась Барановская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что поклонники оценили фото Юлии Барановской в «металлическом» платье.