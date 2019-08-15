Столкновение с птицей могло стать причиной возгорания двигателя самолета А-321, который вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, сообщает «Интерфакс». ЧП произошло около 6:30 утра в четверг, 15 августа. В результате экипажу пришлось спустя 15 минут после вылета посадить лайнер в поле недалеко от Малаховки. По информации телеканала РЕН, пострадал один человек. Сейчас пассажиров самолета эвакуируют. Обстоятельства уточняются.
Самолет А-321 аварийно сел в поле сразу после взлета из-за возгорания двигателя
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ЧП произошло утром в четверг, 15 августа, возле аэропорта Жуковский в Московской области.
Фото : www.globallookpress.com © Leonid Faerberg
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