Самолет А-321 аварийно сел в поле сразу после взлета из-за возгорания двигателя

Столкновение с птицей могло стать причиной возгорания двигателя самолета А-321, который вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, сообщает «Интерфакс». ЧП произошло около 6:30 утра в четверг, 15 августа. В результате экипажу пришлось спустя 15 минут после вылета посадить лайнер в поле недалеко от Малаховки. По информации телеканала РЕН, пострадал один человек. Сейчас пассажиров самолета эвакуируют. Обстоятельства уточняются.