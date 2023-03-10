Летчик Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле: «Не успели испугаться»

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 75

Летчик Дамир Юсупов заявил об отсутствии страха во время аварийной посадки самолета на кукурузном поле

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье

Умение сохранять спокойствие в критических ситуациях — главное качество профессионала.

Аварийная посадка самолета Airbus A321 на кукурузном поле в Московской области произошла чуть больше трех с половиной лет назад — 15 августа 2019 года. Тогда все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы. Лайнер на небольшой высоте после взлета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Авиамоторы отказали, поэтому пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку на кукурузном поле.

По словам командира воздушного судна, летчика Дамира Юсупова, в ответственный момент экипажу было не до страха. Следовало принять решение за считанные секунды, времени на панику не оставалось. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru в рамках премьеры фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в московском кинотеатре «Октябрь».

«Страха не было, потому что все произошло быстро, мы не успели испугаться. Чувство дискомфорта, неприятные ощущения из-за того, что уже не можешь ситуацию изменить — это было», — рассказал летчик.

Юсупов отметил, что паниковать в такой ситуации не стоит. Конечно, невозможно предугадать реакцию человека в чрезвычайной ситуации, однако вовремя взять себя в руки — главное качество хорошего летчика. На момент аварии члены экипажа должны были действовать быстро. Благодаря их слаженной работе все обошлось хорошо.

«У нас времени не было там паниковать, <…> весь полет длился полторы минуты. Решение принималось быстро», — сказал Юсупов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилот самолета A-321 забрал с места аварии початок кукурузы.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье
25 апр
Момент смертельного ДТП с пятью авто в центре Хабаровска попал на видео
15 авг
Год «чуду в кукурузном поле»: члены экипажа поздравляют друг друга со вторым днем рождения
14 авг
Аварийная посадка А321 в кукурузном поле: Как еще могли развиваться события?
14 авг
Год посадки A321 в кукурузном поле: Реконструкция ЧП в виртуальной реальности
20 мар
Летчика-героя Дамира Юсупова удивил его 20-метровый портрет на доме в Сургуте
21 нояб
Путин вручил звезды Героев России посадившим А321 в кукурузном поле пилотам
20 нояб
Летчиков, посадивших самолет в кукурузном поле, наградят звездами Героев России
15 нояб
Почему пилот Дамир Юсупов стал скрывать свое имя от пассажиров?
10 окт
Фото: летчик-герой Дамир Юсупов встретился со спасенными пассажирами
3 окт
Летчик-герой, посадивший самолет в кукурузном поле, посетил школу в Петербурге
-7° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.90
0.44 80.14
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:15
Семь нерабочих дней ждут россиян на майские праздники
0:47
Протестующие в Грузии потребовали отставки правительства страны
0:24
Рэпер Птаха объяснил скандальное видео с «обстрелом» в ДНР
0:00
Летчик Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле: «Не успели испугаться»
23:38
Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с мошенничеством
23:17
Глава ЦРУ назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине

Сейчас читают

Почему российские звезды отказываются от настоящих имен
«Один из страхов, который не отпускает»: отец SHAMAN боится за сына
«Нужна подготовка»: как стояние на гвоздях может навредить детям Самойловой
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица