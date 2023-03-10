Летчик Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле: «Не успели испугаться»
Летчик Дамир Юсупов заявил об отсутствии страха во время аварийной посадки самолета на кукурузном поле
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Умение сохранять спокойствие в критических ситуациях — главное качество профессионала.
Аварийная посадка самолета Airbus A321 на кукурузном поле в Московской области произошла чуть больше трех с половиной лет назад — 15 августа 2019 года. Тогда все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы. Лайнер на небольшой высоте после взлета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Авиамоторы отказали, поэтому пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку на кукурузном поле.
По словам командира воздушного судна, летчика Дамира Юсупова, в ответственный момент экипажу было не до страха. Следовало принять решение за считанные секунды, времени на панику не оставалось. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru в рамках премьеры фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в московском кинотеатре «Октябрь».
«Страха не было, потому что все произошло быстро, мы не успели испугаться. Чувство дискомфорта, неприятные ощущения из-за того, что уже не можешь ситуацию изменить — это было», — рассказал летчик.
Юсупов отметил, что паниковать в такой ситуации не стоит. Конечно, невозможно предугадать реакцию человека в чрезвычайной ситуации, однако вовремя взять себя в руки — главное качество хорошего летчика. На момент аварии члены экипажа должны были действовать быстро. Благодаря их слаженной работе все обошлось хорошо.
«У нас времени не было там паниковать, <…> весь полет длился полторы минуты. Решение принималось быстро», — сказал Юсупов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилот самолета A-321 забрал с места аварии початок кукурузы.
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