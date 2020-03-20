Летчика-героя Дамира Юсупова удивил его 20-метровый портрет на доме в Сургуте

Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов в беседе с URA.RU признался: он очень рад, что о его подвиге помнят люди. Однако при этом летчик не ожидал, что вскоре на одном из домов Сургута художники нарисуют его 20-метровый портрет.

«Очень впечатлило большое граффити. Хочется выразить слова благодарности тем людям, которые оценили наш поступок и решили запечатлеть этот сюжет», — отметил Дамир.

Instagram @yusupov_damir_

Кроме того, Юсупов добавил, что никогда ранее не видел подобных изображений в других городах страны.

В Сургут пилот прибыл с рабочим визитом — необходимо было доставить в крупнейший город Ханты-Мансийского округа вахтовиков, несших службу на одним из градообразующих предприятий.

Увидев огромный портрет, который нарисовала группа художников Сургута еще прошлой осенью, Дамир не удержался и сделал несколько фотографий. Позже он поделился снимком с подписчиками в Instagram.

15 августа 2019 года произошла аварийная посадка самолета А-321, следовавшего из Москвы в Симферополь. Через несколько минут после вылета в оба двигателя воздушного судна попали птицы, в результате чего начался пожар. Пилот Дамир Юнусов и его напарник Георгий Мурзин приняли решение совершить посадку прямо на кукурузное поле неподалеку от города Жуковский Московской области.

Всего на борту А-321 находились более 230 человек, 226 из которых — пассажиры. Средни них — 41 ребенок. Благодаря четким действиям экипажа, жертв удалось избежать. Госпитализация потребовалась только одному пассажиру.

16 августа 2019 года президент РФ Владимир Путин присвоил летчикам звания Героев России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что летчик-герой Дамир Юсупов встретился со спасенными пассажирами.