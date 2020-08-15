Год «чуду в кукурузном поле»: члены экипажа поздравляют друг друга со вторым днем рождения

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Анастасия Шадская
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15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Подмосковье. Чудом обошлось без жертв.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье

Происшествие с самолетом А321 в Подмосковье вспоминают до сих пор. 15 августа 2019 года вскоре после вылета из аэропорта «Жуковский» в Московской области самолету, следовавшему в Симферополь, пришлось экстренно приземляться в кукурузном поле из-за отказавших двигателей. Благодаря мастерству пилотов никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Ровно год спустя участники происшествия поздравляют друг друга со вторым днем рождения.

Бортпроводник того рейса Яна Ягодина разместила пост с поздравлением команды А321 на личной странице в Instagram. Фото всех шестерых членов экипажа сопровождает трогательное послание.

«Пошел уже год с момента той аварийной посадки на кукурузное поле, — написала Яна. — За год в жизни каждого из нас много что изменилось. Но неизменным остается то, что мы остались семьей».

Instagram @yana_yagodaa

Instagram @yana_yagodaa

Другая героическая стюардесса того рейса, Надежда Вершинина, также поздравила всех пассажиров и коллег с годовщиной их «второго рождения» в сторис.

Instagram @n__vershinina

Пользователи сети присоединились к поздравлениям.

«Вы потрясающая команда! Желаю вам всем здоровья, счастья, исполнения желаний!»;

«Благодаря вам все живы. С днем рождения!»;

«Поздравляю вас! Вы настоящие герои!»;

«Именно этот подвиг еще более укрепил мое желание пойти в авиацию», — написали в сети Instagram.

Пилотов того рейса в ноябре 2019 года наградили звездами Героев России. Позже всей команде вручили ключи от собственного жилья от администрации Свердловской области.

5-tv.ru писал про реконструкцию посадки А-321 в кукурузном поле в виртуальной реальности.

Тема:
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