«Схожесть сумасшедшая»: Андреасян рассказал, как выбирал актера на роль пилота Airbus A321

В фильме про знаменитую историю с самолетом Airbus A321 присутствовала компьютерная графика мирового уровня.

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» снял режиссер Сарик Андреасян, он вдохновился историей, которая произошла летом 2019 года. Тогда самолет Airbus A321 столкнулся со стаей птиц, пернатые попали в двигатели, авиамоторы отказали. Это могло бы стать смертельной трагедией, но благодаря профессионализму экипажа воздушного судна беды удалось избежать. Лайнер посадили на кукурузном поле, все пассажиры и члены экипажа остались живы.

Сарик Андреасян решил снять фильм о героизме командира воздушного судна Дамира Юсупова. По его словам, летчик сам порекомендовал ему актера, который будет играть пилота. Им оказался Егор Бероев. Об этом режиссер рассказал корреспонденту 5-tv.ru в рамках премьеры фильма, которая прошла в московском кинотеатре «Октябрь».

«Во-первых схожесть сумасшедшая, во-вторых, сам Дамир в интервью много раз говорил, что хотел бы, чтобы это был Егор Бероев. Соответственно, мы с Егором встретились, он знал эту историю и, конечно, захотел играть ее», — сказал Андреасян.

Помимо этого Андреасян рассказал, как придумал название для фильма. Известно, что когда самолет посадили на кукурузном поле, люди начали паниковать: вокруг ничего не видно, только кукуруза, высокие растения перегораживают обзор. В этот момент Юсупов произнес легендарную фразу, которая впоследствии стала знаменитой: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Благодаря указаниям командира люди смогли найти дорогу и не заблудится. Режиссеру эти слова показались очень значимыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летчик Дамир Юсупов поделился воспоминаниями об аварии.