Опубликован итоговый отчет о посадке Airbus A321 в кукурузном поле под Москвой

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 88 0

Причиной инцидента стало столкновение со стаей птиц.

В чем причина посадки самолета в кукурузном поле

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье

МАК: Airbus A321 сел в поле под Москвой в 2019 году из-за столкновения с чайками

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал финальные результаты расследования аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в 2019 году в кукурузном поле в районе Раменского в Подмосковье.

Согласно отчету, 15 августа 2019 года воздушное судно Airbus A321 выполняло рейс из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь. После взлета лайнер столкнулся с крупной стаей чаек, что привело к отказу одного из двигателей и неполадках в работе второго.

Экипаж решил экстренно посадить борт на ближайшем подходящем участке — кукурузном поле недалеко от аэродрома Раменское. Благодаря профессионализму пилотов, все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили. Этот случай получил широкое освещение в СМИ и стал известен как «чудо в кукурузном поле».

Командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России за хладнокровие и мастерство в чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Петербурге экстренную посадку совершил пассажирский лайнер, летевший в Баку. Практически сразу после взлета экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета. При приземлении борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

