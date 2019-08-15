Аллу Пугачеву оштрафовали из-за забора вокруг дачи

Алла Пугачева в 1990-е построила в подмосковном поселке Малые Бережки дачу. Недвижимость Примадонны можно считать элитной — эксперты оценивают трехэтажный дом в один миллион евро. Однако недавно у местных чиновников к певице возникли вопросы. По мнению госслужащих, железный забор особняка исполнительницы преграждает жителям поселка доступ к воде.

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Росприроднадзор выписал в отношении Аллы Пугачевой штраф в размере трех тысяч рублей. Видимо, Алла Борисовна не стала оплачивать задолженность, в связи с чем штраф увеличили в два раза.

«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа », — рассказала юрист Галина Бодрова.

По словам местных жителей, Алла Пугачева около десяти лет не появлялась в здешних местах. В доме часто проводит время ее внук Никита, а недавно стала посещать загородный особняк и дочь — Кристина Орбакайте. Об этом сообщает КР.RU.

При этом соседи Примадонны в Малых Бережках уверяют — забор абсолютно не мешает их доступу к воде, так как там есть калитка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алла Пугачева в новом образе произвела фурор.