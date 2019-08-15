  1. Пятый канал
  4. Аллу Пугачеву оштрафовали из-за забора вокруг дачи

Аллу Пугачеву оштрафовали из-за забора вокруг дачи

, 8:18 374

Чиновники утверждают, что заграждение мешает доступу местных жителей к водоему.

Фото : ТАСС / Александр Щербак

Алла Пугачева в 1990-е построила в подмосковном поселке Малые Бережки дачу. Недвижимость Примадонны можно считать элитной — эксперты оценивают трехэтажный дом в один миллион евро. Однако недавно у местных чиновников к певице возникли вопросы. По мнению госслужащих, железный забор особняка исполнительницы преграждает жителям поселка доступ к воде.

Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!

Росприроднадзор выписал в отношении Аллы Пугачевой штраф в размере трех тысяч рублей. Видимо, Алла Борисовна не стала оплачивать задолженность, в связи с чем штраф увеличили в два раза.

«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — рассказала юрист Галина Бодрова.

По словам местных жителей, Алла Пугачева около десяти лет не появлялась в здешних местах. В доме часто проводит время ее внук Никита, а недавно стала посещать загородный особняк и дочь — Кристина Орбакайте. Об этом сообщает КР.RU.

При этом соседи Примадонны в Малых Бережках уверяют — забор абсолютно не мешает их доступу к воде, так как там есть калитка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алла Пугачева в новом образе произвела фурор.

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +12°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!

Последние новости

9:19
Лазарев, Зара и Нюша выступили на гастролях в Азии за еду
9:04
«Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов
8:58
«Как сестрички!»: Лиза Галкина подружилась с дочкой Александра Реввы
8:45
В Японии десять человек пострадали из-за тайфуна «Кроса»
8:34
По факту экстренной посадки А-321 в Подмосковье возбуждено уголовное дело
8:18
Аллу Пугачеву оштрафовали из-за забора вокруг дачи

Сейчас читают

В Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер — видео
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
«Пожалуйста, накормите Марину»: Кай Метов выложил фото с исхудавшей Хлебниковой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги