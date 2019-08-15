В Японии десять человек пострадали из-за тайфуна «Кроса»

К Японии приближается тайфун «Кроса» — на территории государства уже идут сильные дожди со шквалистым ветром. Пока известно только о десяти пострадавших от надвигающегося катаклизма.

Перед приходом «Кросы» 580 тысячам жителей островов Сикоку и Кюсю власти предложили приступить к эвакуации. Однако известно, что в центрах дислокации японцев при природных бедствиях — школах и других административных зданиях — в настоящий момент находится всего семь тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

В Японии отменили порядка 700 внутренних авиаперелетов, также приостановлена работа некоторых направлений поездов.

«Кроса» уже десятый тайфун за 2019 год, образовавшийся в Тихом океане. Синоптики утверждают — уже через сутки тропический циклон выйдет в Японское море и направится к острову Хоккайдо.

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