Непогода в России: паводок в Хабаровске, смерч в Петербурге и пожары в Сибири

На Хабаровск надвигается мощный паводок. Опасный уровень в Амуре превышен на метр. Затоплено полторы тысячи дачных участков. Вода уже добралась до города — местные жители говорят, что несколько дворов ушли под воду. И в ближайшее время стихия не остановится. До конца недели в регионе снова прогнозируют сильные дожди.

Кроме того, оранжевый — предпоследний уровень опасности — сегодня объявлен сразу в нескольких регионах России. В Свердловской и Челябинской областях ожидаются грозы и дожди с порывами ветра до 25-ти метров в секунду.

Мощный ливень этой ночью обрушился и на Петербург. Десятки водителей на севере города стали свидетелями смерча, который для этих широт большая редкость. По словам синоптиков, непогода задержится в Северной столице до конца недели.

В Краснодарском крае, Астраханской области и в ряде городов Сибири установился чрезвычайный класс пожарной опасности. Температура воздуха может превышать 30 градусов. В том числе, в Иркутской области и Красноярском крае, где из-за пожаров действует режим ЧС. По данным Авиалесоохраны, площадь возгораний впервые начала уменьшаться. Работы по тушению сейчас ведутся на территории в 266 тысяч гектаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о погодных аномалиях, атаковавших разные регионы России.