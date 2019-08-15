Транспортная прокуратура Москвы начала проверку по факту аварийной посадки самолета А-321

Московская транспортная прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в Подмосковье. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление представителя надзорного ведомства Екатерины Коротковой.

По ее словам, 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района в Подмосковье аварийно сел Airbus, который выполнял рейс 178 авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Москва — Симферополь.

«Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила Короткова.

В результате ЧП пострадали по меньшей мере десять человек, в том числе трое детей. По уточненным данным, на борту находились 220 пассажиров, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа.

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