Транспортная прокуратура Москвы начала проверку по факту аварийной посадки самолета А-321

Московская транспортная прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в Подмосковье. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление представителя надзорного ведомства Екатерины Коротковой.
По ее словам, 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района в Подмосковье аварийно сел Airbus, который выполнял рейс 178 авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Москва — Симферополь.
В результате ЧП пострадали по меньшей мере десять человек, в том числе трое детей. По уточненным данным, на борту находились 220 пассажиров, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пилот рассказал о подвиге командира при посадке самолета А-321.