Почему фанаты не поверили словам Бузовой о Sold out на концерте в Сочи

Жители Сочи и гости курортного города заподозрили певицу, ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову в преувеличении своей популярности. Выступление артистки прошло в концертном зале «Фестивальный» вечером в четверг, 8 августа, после чего она разместила в Instagram фото.
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На снимке теледива сидит в окружении многочисленных букетов роз и гладиолусов, мягких игрушек, своих портретов — всего того, что, надо полагать, вручили ей поклонники.
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Но тут подписчики Бузовой уцепились за это английское слово, которое в переводе на русский означает «продано».
«Sold out не было, потому что было очень много свободных мест на ваш концерт», — утверждает один из них, отметив, что проверял перед концертом один из сайтов по продаже билетов.
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Ранее Бузова согласилась спеть гимн Перми за пять миллионов рублей.