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  4. Почему фанаты не поверили словам Бузовой о Sold out на концерте в Сочи

Почему фанаты не поверили словам Бузовой о Sold out на концерте в Сочи

, 7:27 Фото 372

Теледива выступила в курортном городе, но не все поклонники оценили ее слова по поводу проданных билетов.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 546

Жители Сочи и гости курортного города заподозрили певицу, ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову в преувеличении своей популярности. Выступление артистки прошло в концертном зале «Фестивальный» вечером в четверг, 8 августа, после чего она разместила в Instagram фото.

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На снимке теледива сидит в окружении многочисленных букетов роз и гладиолусов, мягких игрушек, своих портретов — всего того, что, надо полагать, вручили ей поклонники.

«Сочи, вы меня балуете. Sold out на главной площадке города. Спасибо за то, что вы у меня есть», — подписала она, предложив поделиться впечатлениями от своего концерта.

Instagram @buzova86

Но тут подписчики Бузовой уцепились за это английское слово, которое в переводе на русский означает «продано».

«Sold out не было, потому что было очень много свободных мест на ваш концерт», — утверждает один из них, отметив, что проверял перед концертом один из сайтов по продаже билетов.

«Дело в том, что сегодня утром еще было много свободных мест, наверное, пол зала, а потом все эти места за считанные минуты „распродали“, то есть, можно понять, раздали бесплатно», — поделился другой.

«Есть люди, которые выкладывают видео в Instagram Stories, рассказывая, что им раздали билеты за один рубль, говоря, что это пригласительные, которые им дали. Вот и не пойму, каков смысл спорить, если это факт», — рассуждает третья.

Ранее Бузова согласилась спеть гимн Перми за пять миллионов рублей.

Тема:
Ольга Бузова 546
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