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  4. Меган Маркл и принц Гарри повезли трехмесячного сына на Ибицу

Меган Маркл и принц Гарри повезли трехмесячного сына на Ибицу

, 11:10 192

Королевская семья отправилась в мини-отпуск на частном самолете.

Фото : Ik Aldama / www.globallookpress.com

Через несколько дней после празднования дня рождения Меган Маркл в Великобритании, королевское семейство отправилось в мини-отпуск на Ибицу. Принц Гарри вместе с супругой решили поехать на отдых вместе с трехмесячным сыном Арчи.

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На испанский остров Меган Маркл и принц Гарри полетели на частном самолете. В аэропорту Ибицы семейную пару встретили несколько человек из службы безопасности. Телохранителей, хорошо знающих местность, наняли перед заграничной поездкой специально для укрепления личной охраны королевской четы.

Герцогиня Сассекская в компании супруга и ребенка проведет на Ибице пять дней. Место, где остановились Меган Маркл и принц Гарри, папарацци «вычислить» так и не удалось. Об этом сообщает Mirror.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Лондоне заявили о дурном влиянии Меган Маркл на принца Гарри.

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