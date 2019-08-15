Меган Маркл и принц Гарри повезли трехмесячного сына на Ибицу

Через несколько дней после празднования дня рождения Меган Маркл в Великобритании, королевское семейство отправилось в мини-отпуск на Ибицу. Принц Гарри вместе с супругой решили поехать на отдых вместе с трехмесячным сыном Арчи.

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На испанский остров Меган Маркл и принц Гарри полетели на частном самолете. В аэропорту Ибицы семейную пару встретили несколько человек из службы безопасности. Телохранителей, хорошо знающих местность, наняли перед заграничной поездкой специально для укрепления личной охраны королевской четы.

Герцогиня Сассекская в компании супруга и ребенка проведет на Ибице пять дней. Место, где остановились Меган Маркл и принц Гарри, папарацци «вычислить» так и не удалось. Об этом сообщает Mirror.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Лондоне заявили о дурном влиянии Меган Маркл на принца Гарри.