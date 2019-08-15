«Не обжираюсь!» Звезда «Полицейского с Рублевки» о стремительном похудении

Рина Гришина, сыгравшая в сериале «Полицейский с Рублевки» роль девушки-опера Алисы Рыбкиной, устала слушать комментарии по поводу своей излишней худобы. Актриса рассказала в Instagram, что сильно похудела не из-за диет или фанатичного увлечения спорт-залом, а из-за работы.
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Актриса Рина Гришина может набрать пару килограмм в предстоящем четырехдневном «отпуске». Артистке предстоит улететь заграницу по делам. Однако знаменитость уверяет, для нее смена местности — настоящий отдых.
Звезда уже культового отечественного сериала «Полицейский с Рублевки» рассказала о своем отношении к фастфуду и сладостям.
Поклонники Рины Гришиной решили поддержать любимицу и завалили ее комплиментами по поводу внешности.
«Классно выглядите! Никого не слушайте»;
«Счастливые люди весов не наблюдают!»
«Выглядите — супер! А критики — они всегда найдутся, всем не угодишь», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что 63-летняя Лариса Долина сильно похудела в США.