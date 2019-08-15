«Не обжираюсь!» Звезда «Полицейского с Рублевки» о стремительном похудении

Рина Гришина, сыгравшая в сериале «Полицейский с Рублевки» роль девушки-опера Алисы Рыбкиной, устала слушать комментарии по поводу своей излишней худобы. Актриса рассказала в Instagram, что сильно похудела не из-за диет или фанатичного увлечения спорт-залом, а из-за работы.

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«Худею я только из-за сложного графика, недосыпа и нервов. Понервничайте немножко, побегайте туда-сюда и вы похудеете. Так что, надо мне отдохнуть просто» , — написала звезда.

Instagram @rinagrishina

Актриса Рина Гришина может набрать пару килограмм в предстоящем четырехдневном «отпуске». Артистке предстоит улететь заграницу по делам. Однако знаменитость уверяет, для нее смена местности — настоящий отдых.

Звезда уже культового отечественного сериала «Полицейский с Рублевки» рассказала о своем отношении к фастфуду и сладостям.

«Я не обжираюсь в макдаке булками и не ем пирожные пачками не из-за того, что боюсь потолстеть. Я не расположена к полноте, мне не нужно этого бояться. Я не ем все это ради легкости ощущений и чистоты кожи », — утверждает знаменитость.

Поклонники Рины Гришиной решили поддержать любимицу и завалили ее комплиментами по поводу внешности.

«Классно выглядите! Никого не слушайте»;

«Счастливые люди весов не наблюдают!»

«Выглядите — супер! А критики — они всегда найдутся, всем не угодишь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 63-летняя Лариса Долина сильно похудела в США.