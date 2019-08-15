«Слишком много!» Алексей Воробьев рассказал о своих женщинах

Певец Алексей Воробьев решил публично рассказать о женщинах в своей жизни. Голубоглазый блондин, обладатель ярко выраженных скул и идеального пресса — любимец сотен тысяч фанаток уверяет, что большое количество девушек не принесло ему счастья.
Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!
Алексей Воробьев поделился — не только он всегда был инициатором расставания с подругами. Однажды девушка разорвала с ним отношения, потому что устала от любви на расстоянии. Экс-возлюбленной певец посвятил трек «Я просто хочу приехать». Об этом сообщает Starhit.
Длительное время Алексей Воробьев встречался с российской певицей Викторей Дайнеко. Однако в 2015 году звездная подруга предпочла певцу другого мужчину и вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана. В браке у пары родилась дочка. Однако через два года молодая чета решила развестись. После этого Дайнеко все чаще стали замечать на публичных мероприятиях в компании экс-бойфренда Воробьева. Исполнитель объяснил причину, по которой он давным-давно расстался с Викторией.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алексей Воробьев публично признался в большой любви к Дайнеко.