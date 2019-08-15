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  4. «Слишком много!» Алексей Воробьев рассказал о своих женщинах

«Слишком много!» Алексей Воробьев рассказал о своих женщинах

, 13:51 273

Певец считает — количество прекрасных девичьих тел вокруг никогда не сможет заполнить внутреннюю пустоту мужчины.

Фото : Instagram @mr.alexsparrow

Певец Алексей Воробьев решил публично рассказать о женщинах в своей жизни. Голубоглазый блондин, обладатель ярко выраженных скул и идеального пресса — любимец сотен тысяч фанаток уверяет, что большое количество девушек не принесло ему счастья.

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«Женщин было слишком много. Не считаю это своей заслугой и не кичусь. В каждую девушку, которую познал, путешествуя по миру, влюблялся искренне. Цифра не приносит счастья. Если рядом нет родной души, то количеством прекрасных тел пустоту внутри не заполнишь», — утверждает исполнитель.

Алексей Воробьев поделился — не только он всегда был инициатором расставания с подругами. Однажды девушка разорвала с ним отношения, потому что устала от любви на расстоянии. Экс-возлюбленной певец посвятил трек «Я просто хочу приехать». Об этом сообщает Starhit.

«Есть на свете девушка, которая поклялась любить меня вечно. Она свое слово не сдержала. Имени ее, даже спустя годы, никто не узнает», — заявил артист.

Длительное время Алексей Воробьев встречался с российской певицей Викторей Дайнеко. Однако в 2015 году звездная подруга предпочла певцу другого мужчину и вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана. В браке у пары родилась дочка. Однако через два года молодая чета решила развестись. После этого Дайнеко все чаще стали замечать на публичных мероприятиях в компании экс-бойфренда Воробьева. Исполнитель объяснил причину, по которой он давным-давно расстался с Викторией.

«Думаю, это просто жизнь. Она сводит и разводит людей на разных этапах пути», — поделился Воробьев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алексей Воробьев публично признался в большой любви к Дайнеко.

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