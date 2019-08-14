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  4. «Безотказный метод!»: поклонники предположили, что Собчак забеременела ради свадьбы

«Безотказный метод!»: поклонники предположили, что Собчак забеременела ради свадьбы

, 10:51 Видео 520

Появилось новое подтверждение «интересного положения» телеведущей.

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Фото, видео : Komsomolskaya Pravda /www.globallookpress.com, Instagram @xenia_sobchak

Недавно в сети появились слухи о скорой свадьбе Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Позже парочка одновременно опубликовала кадры с отдыха в Италии, на которых телеведущая хвасталась обручальным кольцом. Однако театральный деятель не спешит комментировать предстоящую женитьбу. Общественность начала подозревать звезду «Дома-2» в спланированной беременности. Якобы «интересное положение» поможет ей быстрее «окольцевать» Богомолова.

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Очередное доказательство того, что Ксения Собчак ждет ребенка от режиссера, появилось в Instagram знаменитости. Звезда опубликовала видео, на котором романтично кружится в длинном бежевом платье на балкончике.

«Ловлю счастье!», — подписала пост знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

Только вот ни стиль, ни интерьер, ни слова Ксения Собчак не вызвали у подписчиков какой-либо реакции. А вот фасон платья и слегка выпирающий животик телеведущей привлекли внимание фанатов.

«Реально ведь беременная!»

«Мне одной животик видно?»

«Вы случайно не в положении?»

«Неужели и вы прибегли к почти безотказному методу всех женщин стран народов мира и залетели?! Боже, от вас я точно этого не ожидала!» — написали поклонники.

Комментарии под новым постом Ксении Собчак так и пестрят предположениями фолловеров о ее беременности. Однако лишь некоторые предположили, что «интересное положение» — спланированная акция для того, чтобы Константин Богомолов поскорее женился на телеведущей.

«Видно было, что по-другому он и не женится! Просто от самодостаточной женщины такого не ожидала!» — заявила пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ксения Собчак с Богомоловым «зажгли» на яхте под песни Глюкозы и Ваенги.

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