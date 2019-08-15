Разграбили? С могилы Шурочки из «Служебного романа» пропал портрет и табличка

С могилы актрисы Людмилы Ивановой, известной ролью Шурочки в «Служебном романе», пропали портрет и табличка. Теперь поклонники звезды не смогут почтить память народной любимицы, поскольку на месте захоронения нет опознавательных знаков, пишет «Экспресс газета».

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По словам родственников артистки, портрет на могиле Ивановой был сначала выцветший, а потом и вовсе исчез. Впрочем, близкие актрисы намерены исправить ситуацию и уже сейчас работают над эскизом нового большого монумента. Предварительно, памятник будет готов к весне 2020 года.

«Когда будут ставить? Нынешней осенью, скорее всего, не успеют. Поэтому, наверное, весной, как только разрешат соответствующие службы. Эскизом занимается мой брат Трифон, он архитектор и дизайнер», — рассказала внучка звезды советского кинематографа.

Людмила Иванова ушла из жизни 7 октября 2016 года. Она сильно заболела и была госпитализирована. В больнице артистка скончалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о достижениях Людмилы Ивановой.