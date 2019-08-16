  1. Пятый канал
  4. Видео: До посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы

Видео: До посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы

, 0:05 Эфирная новость 607

Аварийная посадка рейса «Москва — Симферополь» произошла через несколько минут после взлета из подмосковного аэропорта «Жуковский». К вечеру 15 августа, число пострадавших увеличилось до 76 человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Silas Stein, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 22

Этот Airbus А-321 «Уральских авиалиний» не раз попадал в переделки. Два года назад птицы уже залетали к нему в двигатель. Дважды в самолете случалась разгерметизация салона. Были проблемы с тормозной системой, а как-то лайнер сбил антенну локатора во время захода на второй круг.

Но эта жесткая посадка, похоже, последнее происшествие в его истории. Дальнейшей эксплуатации он не подлежит, как заявили в Росавиации, и скорее всего будет списан.

А-321 — самый крупный представитель своего класса, вмещает до 236 пассажиров. Первый такой Airbus вышел на линию 25 лет назад, в 1994-м. Всего построена почти тысяча этих самолетов.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику «чуда в Жуковском»: все обстоятельства жесткой посадки А-321.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 22
15 авг
Хроника «чуда в Жуковском»: все обстоятельства посадки А-321 — видео
15 авг
Пассажиры рейса «Москва — Симферополь» получат по 100 тысяч рублей
15 авг
«Герои! Профессионалы! Браво!»: Звезды восхищаются подвигом пилотов самолета А-321
15 авг
«Решение менялось несколько раз»: Дамир Юсупов рассказал о посадке А-321 в поле
15 авг
«В машину и туда»: очевидица рассказала о первых секундах спасения пассажиров А-321
15 авг
«Сложнее чуда на Гудзоне» — эксперт об аварийной посадке самолета А-321
15 авг
Кто они, герои, спасшие жизни более 200 пассажиров самолета А-321 в Подмосковье?
15 авг
«Чудо над Жуковским»: как удалось посадить на поле А-321 с полной загрузкой?
15 авг
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье на кукурузном поле
15 авг
Птицы у крыла при взлете А-321 «Москва — Симферополь» попали на видео

Читайте также

+13° Днём +19°
Ночью +12°
65.89
0.69 73.46
0.56
Невезение, прощай! Три знака Зодиака, которые летом преодолеют черную полосу

Последние новости

0:23
В каких отраслях в России теперь могут работать женщины?
0:05
Видео: До посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы
23:41
«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
23:26
Видео: Путин обсудил будущее Курганской области с врио губернатора Шумковым
23:14
Меган Маркл падает все ниже в глазах британцев
22:57
Видео: Почему трехлетнего мальчика в Омской области не могли найти двое суток

Сейчас читают

«Решение менялось несколько раз»: Дамир Юсупов рассказал о посадке А-321 в поле
«Счастливое семейство!»: Экс-супруга Башарова родила сына — фото
«Герои! Профессионалы! Браво!»: Звезды восхищаются подвигом пилотов самолета А-321

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги