Видео: До посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы

Этот Airbus А-321 «Уральских авиалиний» не раз попадал в переделки. Два года назад птицы уже залетали к нему в двигатель. Дважды в самолете случалась разгерметизация салона. Были проблемы с тормозной системой, а как-то лайнер сбил антенну локатора во время захода на второй круг.

Но эта жесткая посадка, похоже, последнее происшествие в его истории. Дальнейшей эксплуатации он не подлежит, как заявили в Росавиации, и скорее всего будет списан.

А-321 — самый крупный представитель своего класса, вмещает до 236 пассажиров. Первый такой Airbus вышел на линию 25 лет назад, в 1994-м. Всего построена почти тысяча этих самолетов.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику «чуда в Жуковском»: все обстоятельства жесткой посадки А-321.