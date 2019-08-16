Дочь певца Евгения Осина поделилась архивным снимком отца с бородой

Дочь певца Евгения Осина Агния опубликовала в своем Instagram архивный снимок отца. На черно-белой фотографии артист запечатлен с густой бородой — редкий кадр. Поклонники запомнили его совершенно другим.

«Из всех мужчин ты для меня навсегда будешь самым близким, Папа маленькой артистки», — подписала снимок Агния.

Евгений Осин какое-то время являлся вокалистом группы «Браво». Фанаты до сих пор помнят его песни «Плачет девушка в автомате», «Качка», «Таня + Володя», «Студентка-практикантка» и другие.

«Наручники приветствуются»: Бывший муж Бузовой рассказал о сексуальных предпочтениях

Instagram @agniaosina

Подписчики оценили архивный снимок и поделились своими впечатлениями в комментариях.

«Я его не узнала с бородой. Красиво ему…»

«Талантливейший певец и музыкант с неповторимым голосом и бездной обаяния! Вечная память твоему папе, Агнеша»;

«Какой красавец…»

«Агнеш. Какой же. Папуля твой. Красотуля наш. Всеми. Любимка помним. Любим. И. Его. Творчество», — написали фолловеры (Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.)

Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года в возрасте 54 лет от остановки сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Евгения Осина винит в осквернении могилы певца его приемную дочь.