«Какие глаза!» Фанаты восхитились снимком дочери Ольги Тумайкиной

Заслуженная артистка России Ольга Тумайкина поделилась с подписчиками в Instagram фотографией 23-летней дочери Полины. Девушка родилась в гражданском браке Ольги с однокурсником Андреем Бондарем.
Жгучая брюнетка с карими глазами предстала в образе роковой красотки, чем восхитила фолловеров.
«Это Полина! Она говорила мне: «Я буду работать в туристическом бизнесе…»— написала Тумайкина.
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По словам артистки, дочь когда-то хотела трудиться в туристическом агентстве, но в результате пошла по стопам родителей и недавно стала актрисой театра им. Вахтангова. Именно здесь и начался творческий путь Ольги Тумайкиной после окончания театрального училища им. Щукина.
Подписчики пришли в восторг от фото дочери знаменитости, о чем рассказали в комментариях.
«Какие глаза! Красавица»;
«Какая красивая!»
«Настасья Филипповна в юности. Роскошная»;
«Ох, по взгляду — Полина Бонд!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшая дочь Славы стала очень похожа на маму.