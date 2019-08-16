«Какие глаза!» Фанаты восхитились снимком дочери Ольги Тумайкиной

Заслуженная артистка России Ольга Тумайкина поделилась с подписчиками в Instagram фотографией 23-летней дочери Полины. Девушка родилась в гражданском браке Ольги с однокурсником Андреем Бондарем.

Жгучая брюнетка с карими глазами предстала в образе роковой красотки, чем восхитила фолловеров.

«Это Полина! Она говорила мне: «Я буду работать в туристическом бизнесе…»— написала Тумайкина.

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Instagram @otumaykina

По словам артистки, дочь когда-то хотела трудиться в туристическом агентстве, но в результате пошла по стопам родителей и недавно стала актрисой театра им. Вахтангова. Именно здесь и начался творческий путь Ольги Тумайкиной после окончания театрального училища им. Щукина.

Подписчики пришли в восторг от фото дочери знаменитости, о чем рассказали в комментариях.

«Какие глаза! Красавица»;

«Какая красивая!»

«Настасья Филипповна в юности. Роскошная»;

«Ох, по взгляду — Полина Бонд!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшая дочь Славы стала очень похожа на маму.