«Не утопите папу»: Сенчукова «застукала» мужа с сыном за водными забавами

Российская певица Наталья Сенчукова поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео, на котором ее супруг — солист группы «Дюна» Виктор Рыбин — развлекается в бассейне вместе сыном Василием.
Несмотря на то, что наследнику артиста уже исполнилось 20 лет, и он намерен скоро жениться, отец обращается к юноше ласково — «детеныш» — и предлагает ему сесть к себе на плечи. Молодого человека слегка смущает идея певца, однако он все-таки решается залезть на своего родителя.
Гороскоп на 17 августа: не рубите с плеча, Стрельцы!
Развлечения Рыбина с сыном вызывают смех у Сенчуковой.
Видеоролик знаменитости вызвал умиление у ее поклонников. В комментариях подписчики отметили, что с удовольствием наблюдают за жизнью звездной семьи и смеются, глядя на ребячество мужчин.
«Приятно смотреть на вашу семью и чудесные отношения!»
«Вы там папу не утопите нечаянно крошкой такой».
«Счастье вам и вашим родным. Пусть каждый день будет веселым и радостным. Приятно смотреть».
«Наташенька, счастливая жена и мама! Какие у нее красивые мужчины! Семья прекрасная, замечательные отношения!» — написали восхищенные фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Сенчукова победила рак вместе с Виктором Рыбиным.