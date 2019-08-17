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«Не утопите папу»: Сенчукова «застукала» мужа с сыном за водными забавами

, 4:27 Видео 20

Певица выложила в Instagram видео, на котором солист группы «Дюна» Виктор Рыбин с сыном Василием развлекаются в бассейне.

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Фото, видео : Instagram @nsenchukova_official

Российская певица Наталья Сенчукова поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео, на котором ее супруг — солист группы «Дюна» Виктор Рыбин — развлекается в бассейне вместе сыном Василием.

Несмотря на то, что наследнику артиста уже исполнилось 20 лет, и он намерен скоро жениться, отец обращается к юноше ласково — «детеныш» — и предлагает ему сесть к себе на плечи. Молодого человека слегка смущает идея певца, однако он все-таки решается залезть на своего родителя.

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Развлечения Рыбина с сыном вызывают смех у Сенчуковой.

«Дельфины вы мои!» — кричит своим любимцам исполнительница.

Видеоролик знаменитости вызвал умиление у ее поклонников. В комментариях подписчики отметили, что с удовольствием наблюдают за жизнью звездной семьи и смеются, глядя на ребячество мужчин.

«Приятно смотреть на вашу семью и чудесные отношения!»

«Вы там папу не утопите нечаянно крошкой такой».

«Счастье вам и вашим родным. Пусть каждый день будет веселым и радостным. Приятно смотреть».

«Наташенька, счастливая жена и мама! Какие у нее красивые мужчины! Семья прекрасная, замечательные отношения!» — написали восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Сенчукова победила рак вместе с Виктором Рыбиным.

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