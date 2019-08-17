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«Глаза Снежной королевы»: Елена Темникова восхитила фанатов нежным образом

, 5:52 Фото 106

Перед выступлением во Владивостоке певица опубликовала фото, на котором продемонстрировала необычный макияж.

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Фото, видео : Instagram @lenatemnikovaofficial

Российская певица Елена Темникова любит экспериментировать со своей внешностью. Звезда нередко примеряет яркие и экстравагантные наряды, однако чаще всего она удивляет поклонников необычным макияжем.

Недавно артистка появлялась на публике с фиолетовыми и розовыми стрелками, а теперь попробовала сделать бледно-голубые. Перед концертом во Владивостоке теледива выложила в Instagram снимок, на котором продемонстрировала свой неповторимый имидж.

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Instagram @lenatemnikovaofficial

Судя по отзывам комментаторов, эксперимент удался. Подписчики отметили, что холодные тени идеально подчеркнули выразительные черты лица светской львицы, а некоторые даже сравнили Темникову со Снежной королевой. Впрочем, у каждого образ исполнительницы вызвал свои ассоциации — кому-то звезда даже напомнила персонажей фильмов, сериалов и детских сказок.

«Глаза Снежной королевы, отражение льда, не имеющее дна».

«Похожи здесь на Нихан из сериала „Черная любовь“».

«Блин, космическая, как всегда».

«Мейк космический».

«Принцесса из сказки».

«Чуть не упала, очень круто», — восторгались фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Темникова бросила вызов продюсеру Максиму Фадееву.

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