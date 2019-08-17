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  4. Глава МИД Польши назвал средство «устрашения» России

Глава МИД Польши назвал средство «устрашения» России

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Яцек Чапутович отметил, что присутствие американских войск в Польше внушит РФ страха больше, чем их дислокация в Западной Европе.

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Фото, видео : Zuma\TASS

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович нашел средство, которое, по его мнению, может внушить России страх. Политик отметил, что присутствие американских войск на территории его государства напугает Москву больше, чем их дислокация в Западной Европе.

В связи с этим глава оборонного ведомства надеется, что президент США Дональд Трамп задумается над тем, чтобы переместить солдат на восток Европы, пишет KP.RU.

«Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских»», — цитирует Чапутовича Polsat News.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией.

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