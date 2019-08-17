«Мощная энергетика!» Пугачева показала фото детей, голосующих за мир

Вслед за супругом — Максимом Галкиным — Алла Пугачева начала приобщаться к культуре соцсетей. В Instagram на певицу уже подписались более 2,2 миллиона человек. 70-летняя Примадонна решила порадовать фолловеров новым контентом и опубликовала снимок своих детей — Лизы и Гарри. На фото малыши стоят в компании других ребят и что-то эмоционально выкрикивают.

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«Дети голосуют за мир!» — подписала пост знаменитость.

Алла Пугачева сопроводила публикацию говорящими хэштегами: #мирумир и #митингБэби.

Instagram @alla_orfey

Поклонники Примадонны в очередной раз были очарованы обаятельными детьми знаменитостей. Фанаты певицы поспешили одарить малышей комплиментами и похвалить снимок, опубликованный кумиром.

«Какие счастливые! Очень любим»;

«Мне нравятся живые, жизненные, не постановочные фото»;

«Такая энергетика мощная идет с фото. Супер!» — написали подписчики.

Однако среди огромной армии поклонников Аллы Борисовны нашлись те, кто раскритиковал снимок. По мнению хейтеров, дети на фото выглядят слишком агрессивными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лиза Галкина забавно напророчила брату статус монарха.