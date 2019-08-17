«Как в детском саду»: Влад Лисовец показал свои тренировки в спортзале

Известному стилисту и телеведущему Владу Лисовцу недавно исполнилось 47 лет. Мужчина явно не выглядит на свой возраст, возможно, благодаря тому, что занимается спортом.

Однако тренировки знаменитости в зале больше напоминают ребяческие забавы. Об этом ведущий рассказал подписчикам в Instagram, выложив видео в сторис.

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В кадре звезда бегает вприпрыжку по залу, отбивая теннисный мячик от пола. Видимо, тренер дал задание Лисовцу на координацию - при выставленной вперед правой руке отбивать мяч левой рукой и наоборот. Влад сначала путается, а потом говорит: «Как в детском саду». На что тренер отвечает за кадром: «Твои ноги, разберись». Ведущий не стал спорить с наставником и продолжил тренироваться.

Судя по всему, модный эксперт к делу подходит с юмором и долей самоиронии, за что его и уважают поклонники.

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