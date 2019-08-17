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  4. Расстроенный кражей на Кипре Виторган «спалил» роман с Нино Нинидзе

Расстроенный кражей на Кипре Виторган «спалил» роман с Нино Нинидзе

, 12:27 Фото 410

На женской руке, нежно гладящей актера по лицу, фанаты заметили знакомую татуировку.

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Фото, видео : Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com, Instagram @mvitorgan, @ninosha13

Уже несколько месяцев поклонники томятся от неведения: встречается Максим Виторган с Нино Нинидзе или нет. Множество слухов и легких намеков на отношения бывшего мужа Ксении Собчак и артистки грузинского происхождения терзали общественность. То актер сфотографируется с кем-то на фоне заката, то опубликует снимок чьей-то ножки… Но все это время звезды не спешили комментировать свои чувства публично.

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Однако теперь все изменилось, Виторган сам разместил в Instagram фото со стопроцентным доказательством романа с Нинидзе. В публикации актер жалуется подписчикам, что его обокрали во время отдыха на Кипре. У звезды пропала крупная сумма денег, и он очень переживает по этому поводу.

«По дороге из ресторана к такси, успев заплатить за ужин, но не успев сесть в машину, я потерял кошелек, в котором было все — и все деньги, и все карты», — написал экс-супруг Ксении Собчак.

На снимке расстроенного Максима Виторгана по лицу нежно гладит женская ручка с симпатичной татуировкой. Однако лица незнакомки можно было не скрывать — фолловеры легко идентифицировали ее по тату-рисунку на пальце. Грустного артиста успокаивала поглаживаниями никто иная, как Нино Нинидзе.

Instagram @mvitorgan, @ninosha13

«Какая все же у Нино красивая рука!» — заметил пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виторган и Нинидзе отправились в отпуск вместе с детьми.

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