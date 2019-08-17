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В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в своей стране

, 16:56 Видео 28

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич назвал данную идею абсолютно абсурдной.

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Фото, видео : US Navy, Attila Husejnow, U.S. Department of Defense / www.globallookpress.com, ТАСС / Валерий Шарифулин, Михаил Почуев

Инициатива Польши о размещении военных США в своей стране является абсолютно абсурдной, заявил в беседе с РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

По мнению Чапутовича, в случае размещения американских войск в Польше они будут «сдерживать Россию». Министр надеется обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, когда он придет в страну в рамках рабочего визита.

«Абсурдна прежде всего сама постановка вопроса. Зачем „сдерживать Россию“, впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем», — считает Франц.

Также он отметил, что реализация идей главы польского МИД усилит военную напряженность в Европе, особенно в контексте с недавним выходом Америки из ДРСМД. Кроме того, член Совфеда напомнил о грустных исторических событиях, когда Польша пыталась играть несвойственную ей роль в мировой политике.

«Что касается России, то мы готовы к любому развитию событий, оставляя за собой применение ответных мер», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией. 

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