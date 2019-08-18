Видео: Армейские международные игры завершились грандиозным салютом

В парке «Патриот» в подмосковном Алабино прошла церемония закрытия V Армейских международных игр (АрМИ-2019).

К участникам и гостям соревнований обратился министр обороны России Сергей Шойгу. Глава Минобороны отметил важность того, что все больше иностранных коллег осознают важность и необходимость участия в подобного рода соревнованиях.

«Я уверен, что на следующий год нас будет еще больше! Я уверен, что в этих состязаниях родится еще больше дружеских уз, которые связывают сегодня многих военнослужащих из разных стран мира» , — сказал Шойгу.

Министр выразил уверенность в том, что если к участию в АрМИ присоединятся еще два десятка стран, то это обернется дополнительным вкладом в укрепление мира на планете. Глава российского оборонного ведомства пригласил всех желающих принять участие в Армейских международных играх в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ.