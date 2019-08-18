«Величайший подарок»: Жена Райана Рейнольдса оригинально порадовала звездного мужа

Супруга голливудской звезды Райана Рейнольдса Блейк Лайвли подарила мужу картину, на которой изображен эпизод из детства знаменитого канадца.
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Актер опубликовал на своей странце в Instagram полотно, на котором изображен разносчик газет Vancouver Sun. Это была его первая работа. Райан с трепетом вспомнил юность.
Рейнольдс заверил, что в случае пожара эта картина будет первой, что он вынесет из дома.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о стареньком «Москвиче» деда лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина, который подарили музыканту.