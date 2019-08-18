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  4. «Величайший подарок»: Жена Райана Рейнольдса оригинально порадовала звездного мужа

«Величайший подарок»: Жена Райана Рейнольдса оригинально порадовала звездного мужа

, 4:27 Фото 36

Канадский актер рассказал о своей первой работе в Ванкувере.

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Фото, видео : Instagram @vancityreynolds

Супруга голливудской звезды Райана Рейнольдса Блейк Лайвли подарила мужу картину, на которой изображен эпизод из детства знаменитого канадца.

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Актер опубликовал на своей странце в Instagram полотно, на котором изображен разносчик газет Vancouver Sun. Это была его первая работа. Райан с трепетом вспомнил юность.

Instagram @vancityreynolds

«Дом на картине — это дом моего детства. Мы с братьями годами пытались прикончить друг друга на этой лужайке. На картине много пасхалок, в том числе Джон Кэнди на первой полосе газеты. Дома больше нет, но его образ живет до сих пор в моей голове. Это произведение искусства — величайший подарок, который когда-либо делала мне моя жена»— подписал публикация

Рейнольдс заверил, что в случае пожара эта картина будет первой, что он вынесет из дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стареньком «Москвиче» деда лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина, который подарили музыканту.

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