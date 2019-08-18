Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе, снимая репортаж о пилоте

Американская телеведущая Нэнси Паркер, работавшая на одном из телеканалов в американском городе Новый Орлеан, погибла в результате авиакатастрофы. Об этом информирует RT со ссылкой на сообщение NBC.

По данным местных СМИ, самолет рухнул, когда тележурналистка снимала репортаж о пилоте, который славился умением выполнять сложные воздушные трюки. Отмечается, что герой материала также скончался в результате этой же авиакатастрофы. Что стало причиной крушения пока неизвестно.

Twitter @NBCNews

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 17 августа легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США.