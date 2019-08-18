«Я по тормозам, а он улетел»: водитель автобуса о ДТП с туристами в Москве

Водитель автобуса полагает, что виной произошедшей аварии на проспекте Энтузиастов в Москве аварии, стала мокрая дорога. Мужчина рассказал, что он планировал перестроиться, а огромная машина резко понесла вправо.

«Во-первых, дорога мокрая. Я просто по тормозам, а он улетел сам вправо просто… Я собирался перестраиваться, а оно», — заявил взволнованный водитель.

По последним данным, госпитализированы 19 гостей из Поднебесной, включая двоих детей. Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения. Пострадали 29 туристов из 32-х.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео ДТП, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения.