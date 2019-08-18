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  4. «Идиотизм!» Боярский раскритиковал идею штрафовать россиян за курение на работе

«Идиотизм!» Боярский раскритиковал идею штрафовать россиян за курение на работе

, 14:38 18

Накануне министерство здравоохранения РФ предложило ввести штрафы для курящих работников.

Фото : © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Актер Михаил Боярский раскритиковал идею Министерства здравоохранения РФ о штрафах для курящих работников. По его мнению, такой метод борьбы с вредной привычкой среди россиян является «идиотским».

В ведомстве предложили работодателям бороться с курением сотрудников с помощью системы штрафов и поощрений. То есть в Минздраве РФ надеются, что, оценив возможные финансовые потери и, наоборот, выгоду, какая-то часть россиян должна потерять интерес ко вредной привычке.

«Я оцениваю идею Минздрава как идиотскую. Борьба с курением — это чистый бизнес. И вообще, это регулируется обществом, а не какими-то конкретными людьми», — заявил Боярский в беседе с URA.RU.

Также артист добавил, что курящие люди — «не идиоты», чтобы реагировать на штрафы и поощрения.

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