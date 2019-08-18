«Умоляю!» Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского пустить его на Украину

Андрей Разин — продюсер культового музыкального коллектива «Ласковый май» — обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Шоумен попросил у главы государства разрешения на въезд в Незалежнюю — там у него находится подруга.

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Свою просьбу Андрей Разин опубликовал в Instagram. В одной из украинских клиник лежит в коме его хорошая приятельница — певица, выступавшая в составе группы «Фристайл» — Нина Кирсо. Знаменитость хотел бы навестить старую знакомую, однако въезд на Украину для него запрещен по указу экс-президента страны — Петра Порошенко.

«Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, приехать и навестить солистку группы „Фристайл“ Нину Кирсо. Она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину» , — обратился к Зеленскому продюсер.

55-летнюю Нину Кирсо нашли летом 2018 года в бессознательном состоянии в ее доме на Украине. У солистки «Фристайла» произошло кровоизлияние в мозг — теперь она находится в коме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Разин изменил мнение о Бузовой после общения с ее матерью.