«Джоконда!» Почему Виктория Исакова осталась без бровей?

Актриса Виктория Исакова, известная по фильму «Охота на пиранью» и сериалу «Оттепель», опубликовала в Instagram фотографии с фестиваля короткого метра в Калининграде. Поклонники артистки пришли в ужас от снимков — на них звезда предстала без бровей. Фанаты тут же предположили, что у знаменитости серьезные проблемы со здоровьем. Однако ситуация оказалась гораздо прозаичнее.

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«Ой, а что с Исаковой? Она болеет, бедная? Так плохо выглядит. Жаль ее. Отвечаю: не болею, здорова, просто „брови выщипала“. Рассказываю, куда они пропали. Я снимаюсь в кино, где их обесцвечивают, и вот так я хожу уже месяц. И впереди еще несколько месяцев безбровой жизни », — объяснила актриса.

Instagram @v_isakova

Подписчики Виктории Исаковой с восторгом приняли новый образ любимой артистки. Фанаты очень обрадовались, что изменения во внешности любимицы никак не связаны с болезнями, и поспешили одарить актрису комплиментами.

«Вы красивая всегда! На мой взгляд, красивая душа видна»;

«Я, наоборот, отметила, что и без бровей вы прекрасны, как Джоконда!»

«Красавица в любом образе»;

«Вы прекрасны и с бровями, и без!» — написали фолловеры.

42-летняя Виктория Исакова, несмотря на объяснение нового «безбрового» образа, не стала раскрывать пользователям соцсети название и подробности телевизионного проекта, для которого пошла на такие кардинальные изменения в имидже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Исакова выложила в сеть фото с дочкой, которую скрывала от публики.