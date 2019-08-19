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  4. Видео: Овечкин «зажег» с группой «Руки Вверх» на дне рождения своего сына

Видео: Овечкин «зажег» с группой «Руки Вверх» на дне рождения своего сына

, 6:27 Видео 169

Хоккеист спел вместе с Сергеем Жуковым хит «Крошка моя!».

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Фото, видео : Instagram @aleksandrovechkinofficial, @nastyashubskaya

Хоккеист Александр Овечкин отжег на первом дне рождения сына Сережи. На вечеринке в честь именинника гостей развлекал хитами из 90-х Сергей Жуков — солист культового музыкального коллектива «Руки Вверх». Звезда НХЛ был в отличном расположении духа и решил спеть песню «Крошка моя!» вместе с ее исполнителем. Спортсмена с микрофоном в руках сняла на видео и опубликовала в Instagram супруга Анастасия Шубская.

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Поздравить хоккеиста с днем рождения сына в соцсетях поспешили звезды отечественного шоу-бизнеса: Яна Рудковская, Максим Галкин, Катя Лель, Лена Темникова и другие. Кто из знаменитостей был приглашен на торжество — неизвестно.

За несколько дней до шумного празднования Александр Овечкин и Анастасия Шубская крестили своего малыша в Даниловом монастыре в Москве. Для обоих родителей сын Сережа — первый ребенок. Пара сыграла свадьбу в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Александра Овечкина впервые показала лицо сына.

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