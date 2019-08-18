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  4. «Мамин на 70%»: Супруга Александра Овечкина впервые показала лицо сына

«Мамин на 70%»: Супруга Александра Овечкина впервые показала лицо сына

, 15:12 Фото 691

Пара отметила день рождения малыша. Маленькому Сереже исполнился один год.

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Фото, видео : Instagram @nastyashubskaya

Супруга хоккеиста Александра Овечкина впервые показала фанатам лицо сына, которому 18 августа исполнился один год. Молодая мама опубликовала снимок из храма, где недавно крестили ребенка, и поздравила малыша с днем рождения.

«С днем рождения, наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями!» — написала Настьсья Шубская.

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Instagram @nastyashubskaya

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что Сережа очень похож на маму.

«Какой славный богатырь! Пусть ему небеса подарят самую счастливую судьбу»;

«Мамин на 70%! Но улыбка вся в отца!»

«Как на маму похож»;

«Сережа на Сашу не похож, у Сережи все зубы целые», — написали фолловеры.

Сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской появился на свет во Флориде и автоматически стал гражданином США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Овечкина оказалась под капельницей.

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