«Мамин на 70%»: Супруга Александра Овечкина впервые показала лицо сына

Супруга хоккеиста Александра Овечкина впервые показала фанатам лицо сына, которому 18 августа исполнился один год. Молодая мама опубликовала снимок из храма, где недавно крестили ребенка, и поздравила малыша с днем рождения.

«С днем рождения, наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями!» — написала Настьсья Шубская.

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Instagram @nastyashubskaya

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что Сережа очень похож на маму.

«Какой славный богатырь! Пусть ему небеса подарят самую счастливую судьбу»;

«Мамин на 70%! Но улыбка вся в отца!»

«Как на маму похож»;

«Сережа на Сашу не похож, у Сережи все зубы целые», — написали фолловеры.

Сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской появился на свет во Флориде и автоматически стал гражданином США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Овечкина оказалась под капельницей.