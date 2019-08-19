Доллар впервые за семь месяцев превысил 67 рублей

По данным торгов Московской биржи, на 14:15 по московскому времени понедельника, 19 августа, курс доллара США достиг 67,02 рубля. Таким образом американская валюта поднялась на 1,04%. Предыдущий раз доллар был зафиксирован на такой отметке 14 февраля этого года.

Курс евро на сегодня достиг 74,34 рубля, сообщает News.ru.

Снижение курса рубля проходит на фоне закрепления цены нефти марки Brent ниже 60 долларов за баррель.

По мнению ряда аналитиков, ослабление рубля обусловлено возросшим уровнем пессимизма в настроениях рынка, в том числе из-за торговой войны США и Китая.

5 августа курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июня.

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