С юбилеем, Мэттью Перри! Как живет знаменитый Чендлер Бинг после «Друзей»

Актеру Мэттью Перри в понедельник, 19 августа, исполнилось 50 лет. Звезда получил известность после съемок в телесериале «Друзья». Роль недотепы Чендлера Бинга принесла артисту мировую популярность и преданных друзей — Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Мэттта Леблана, Дэвида Швиммера — которые вместе с ним трудились на съемочной площадке.

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Впрочем, на «Друзьях» карьера Перри в кинематографе не закончилась. Вместе с Брюсом Уиллисом он снялся в нашумевших кинокартинах «Девять ярдов», «Девять ярдов-2», участвовал в многочисленных телешоу и играл в комедиях, по-прежнему восхищая телезрителей своим бесподобным чувством юмора и остроумием.

Однако со временем жизнь Мэттью пошла под откос. Он так ни разу не женился, хотя ему приписывали большое число поклонниц, зато, по слухам, обзавелся пагубными привычками. Якобы артист не смог избавиться от алкогольной зависимости и употреблял запрещенные препараты.

Друзья изо всех сил пытались вытащить кинозвезду из этой «ямы», и, в конце концов, настояли на том, чтобы Перри прошел курс лечения в клинике. После оздоровительных процедур актер частично лишился памяти. Он признался, что, выйдя из больницы, даже не мог вспомнить, что происходило между съемками третьего и шестого сезонов «Друзей», пишет Teleprogramma.pro.

С 2017 года звезда не появлялся на публике. Соскучившиеся поклонники смогли его вновь увидеть лишь на снимках, распространившихся в сети в феврале 2019-го и были потрясены тем, что стало с завидным холостяком. Борода, седые волосы, неопрятная одежда — бывший покоритель женских сердец прогулялся по улицам в крайне неухоженном виде и не на шутку обеспокоил фанатам.

Вернется ли прежний Меттью Перри на экраны? Или со сценической карьерой покончено? Об этом поклонникам остается только догадываться, поскольку сам артист пока этот вопрос никак не комментирует.

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