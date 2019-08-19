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  4. Путин заявил об отсутствии угрозы в связи с инцидентом под Северодвинском

Путин заявил об отсутствии угрозы в связи с инцидентом под Северодвинском

, 22:22 19

Об этом президент России рассказал перед встречей с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Фото : ТАСС/Никольский Алексей

Президент РФ Владимир Путин перед встречей с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском не несет за собой никакой угрозы, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ российского президента представителям французских СМИ.

«Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет, никакого повышения (радиационного — Прим. ред.) фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов — военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей», — прокомментировал Путин вопрос о якобы существующей опасности радиоактивного заражения в связи с «определенной техногенной катастрофой».

Президент России также отметил, что пострадавшие и погибшие в результате ЧП сотрудники госкорпорации, «выполняли важнейшую государственную функцию» и будут награждены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Росатом» продолжит испытания оружия несмотря на трагедию в Северодвинске.

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